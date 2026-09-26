Mahmood torna in Italia, duetta con ‘Il Volo’ ma il nuovo look confonde: “Chi è?”

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(Adnkronos) –
Mahmood è tornato in Italia… con un nuovo look. Dopo aver trascorso alcuni mesi in Spagna, il cantante è rientrato in Italia ma con un hairstyle totalmente diverso. La scelta di allontanarsi dall’Italia era arrivata lo scorso marzo, a causa delle troppe attenzioni e pressioni che sentiva. “Voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato”, aveva dichiarato alla rivista Butt.
Ora, il cantante è tornato a Milano e nei giorni scorsi è stato immortalato dalla rivista Chi per le strade di Milano a bordo di una bici con un look sportivo, ma a catturare l’attenzione è stato il nuovo taglio di capelli. Il cantante ha sfoggiato il nuovo look lo scorso 24 settembre quando è stato invitato alla quarta edizione di ‘Tutti per uno’, il programma televisivo e concerto-evento de ‘Il volo’.
I video, diventati virali sui social, mostrano il duetto sulle note di ‘Rapide’ con Ignazio Boschetto dove Mahmood si è presentato con capelli lunghi, mossi e decisamente più ‘wild’. Look che non è passato inosservato, tanto da confondere gli utenti: “Ma chi è?”, “L’ho confuso con Renato Zero da giovane”, “Ho capito fosse Mahmood solo dopo aver sentito la sua voce”, hanno scherzato gli utenti sui social.
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