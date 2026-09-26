Podcast e libertà: tavola rotonda a Roma per i nuovi prodotti Askanews

Roma, 26 set. (askanews) – Askanews racconta la realtà anche attraverso i podcast: a Roma la nostra agenzia ha presentato i suoi prodotti di approfondimento e due serie di podcast dedicati alle donne, “Direttrici d’Orchestra” e “Italiane della scienza”. Una tavola rotonda nella sede centrale di Roma che prelude al Festival del Podcasting, il 2 e 3 ottobre a Milano, dove Askanews è media partner.

La nostra agenzia di stampa, che da quasi quindici anni produce un flusso cospicuo e quotidiano di videonews, ha cominciato da tempo a lavorare sporadicamente nel campo del podcasting e da un anno a questa parte ha varato diverse serie di approfondimenti audio.

“Lo strumento podcast con la sua estrema flessibilità si aggiunge all’offerta tipica della fonte primaria” ha osservato il direttore editoriale di Askanews, Paolo Mazzanti; “è importante riconoscere l’elemento di liberazione che innerva il mondo del podcasting, a cui chiunque può accostarsi producendo una estrema varietà di stimoli; d’altra parte, quello che offre una fonte giornalistica è il controllo editoriale, essenziale sugli approfondimenti in un mondo dove vivono complottismi e fake news”.

Per la caporedattrice degli approfondimenti e ideatrice delle serie “Direttrici d’orchestra” e “Italiane della scienza”, Alessandra Quattrocchi, l’idea dietro questi podcast è “offrire dei ritratti di donne particolari che hanno molto faticato per arrivare dove sono, e accedere a recinti sacri agli uomini ancora fino a pochi anni fa; allo stesso tempo, ci danno uno spaccato della società italiana in movimento, in trasformazione, perché la società si muove più in fretta sia delle leggi, che della politica. Oltre questa serie di ritratti, stiamo elaborando nuovi prodotti per esplorare tutta la ricchezza espressiva che questo strumento consente”.

Presente anche una delle protagoniste dei podcast, Annamaria Nassisi, Manager Space Economy per Osservazione e Navigazione di Thales Alenia Space Italia e member del Committee dell’associazione “Woman In Aereospace Europe Rome Regional Network” (WIA-E Rome RN). Nassisi, che per la serie “Italiane della scienza” ha parlato con askanews delle sfide della Space Economy, è impegnata in molte attività di supporto alla “gender diversity” e Presidente del festival dal nome evocativo, “Donne fra le stelle”: “un modo per dare spazio e visibilità a tutte le donne che lavorano nell’ambito aerospaziale” ha osservato, sottolineando che il festival offre anche un premio per i podcast e i video dedicati al tema.

Sono intervenuti anche il direttore della produzione Alessandro Zicca, che ha raccontato l’integrazione progressiva dei video prima e ora dei podcast nel linguaggio dell’agenzia, e Giampaolo Pioli, direttore della testata La Voce di New York, partner di Askanews, che pubblica sul sito della Voce i podcast di queste serie e sta elaborando i contenuti di Radio ICN per ampliare l’offerta informativa rivolta al pubblico italoamericano.

Askanews sarà presente come media partner al Festival del Podcasting 2026 a Milano il 2 e 3 ottobre, dove presenterà anche i suoi podcast in uno spazio dedicato (www.festivaldelpodcasting.it).

La serie “Direttrici d’Orchestra” conta ritratti alla docente di Roma Tre Milena Gammaitoni e a musiciste attive negli enti lirico-sinfonici italiani: Oksana Lyniv, Barbara Hannigan, Claire Gibault, Simone Young e Speranza Scappucci, l’unica italiana che abbia diretto – fra l’altro – alla Scala, al Metropolitan di New York, alla Sydney Opera House, al Covent Garden di Londra e all’Opéra Bastille di Parigi.

La serie “Italiane della scienza” intervista biologhe, neurologhe, matematiche, astrofisiche, fisiche, vulcanologhe, ingegnere attive in Italia e all’estero, nel pubblico e nel privato, fra cui Fabiola Gianotti, Gioia Rau, Maria Grazia Spillantini, Annamaria Nassisi, Lucilla Alfonsi, Lucia Pappalardo, Ines El Gataa, Paola Catapano…

I podcast di Askanews sono parte della rubrica di approfondimento SGUARDI che include anche interviste video long format. I podcast sono disponibili su tutte le piattaforme di distribuzione audio, sul sito di Askanews e sul canale YouTube di SGUARDI.