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Roma, violento incendio in un palazzo: salvate tre persone, non si trova inquilino

| 26 Settembre 2026 10:32 | 0 commenti

Roma, violento incendio in un palazzo: salvate tre persone, non si trova inquilino

AdnKronos
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(Adnkronos) – Paura a Roma per un violento incendio scoppiato oggi in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo che si affaccia su viale Palmiro Togliatti. Tre le persone tratte in salvo da polizia e vigili del fuoco. Si tratta di due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Verifiche in corso sulla presenza di persone all’interno dell’appartamento in cui sono divampate le fiamme, dove vive un uomo che al momento risulta irreperibile. 

Sul posto, in via Efisio Orano, stanno intervenendo ora i vigili del fuoco per placare le fiamme. 

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