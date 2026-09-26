Vannacci: “No a legge su antisemitismo, no a categorie protette come panda”

(Adnkronos) – “La legge è uguale per tutti e un’opinione non può mai costituire un reato. Futuro Nazionale voterà contro la legge sull’antisemitismo”. Così, in un post su Instagram, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che spiega: “È una scelta coerente con i nostri principi: offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano, un buddista o un islamico”. “Chi offende, deve essere punito perché ha offeso una persona, a prescindere dalla sua religione, dal suo sesso, dal suo colore della pelle e dal suo orientamento sessuale”, aggiunge Vannacci. “Non vogliamo creare, nel genere umano, ‘categorie’ protette come i panda”, conclude.

Da venerdì 2 inizierà invece la discussione generale sul ddl. Il tema sta creando divisioni all’interno del Pd che si astenuto al Senato e alla Camera è orientato a votare no. “Il Partito democratico ha deciso di votare contro il disegno di legge sull’antisemitismo, approvato al Senato, nel quale si astenne, e ora all’esame della Camera. Se quella decisione sarà confermata, per me rappresenterà un confine invalicabile”, ha detto Emanuele Fiano, ex deputato del Pd, intervenendo all’assemblea nazionale dei Riformisti Pd ‘Cambiare!’. “La mia persona e le decisioni che prenderò non contano assolutamente niente. Conta il merito di quello che sta accadendo al mio partito, che ho contribuito a fondare”, ha aggiunto.