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Elezioni suppletive, urne aperte domenica e lunedì nel collegio uninominale di Reggio Calabria

| 27 Settembre 2026 14:52 | 0 commenti

Elezioni suppletive, urne aperte domenica e lunedì nel collegio uninominale di Reggio Calabria

Italpress, Calabria Italpress
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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Urne aperte oggi e domani nel collegio uninominale di Reggio di Calabria per le elezioni suppletiva della Camera dei deputati. Il collegio comprende 71 comuni. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi, domenica 27 settembre, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15. La consultazione è stata indetta per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, proclamato sindaco di Reggio Calabria lo scorso 4 giugno.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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