Suppletive Reggio Calabria, alle 19 l’affluenza è al 10,26%

Roma, 27 set. (askanews) – E’ del 10,26%, alle ore 19, l’affluenza nel collegio di Reggio Calabria dove si vota per le elezioni suppletive per un seggio alla Camera dei deputati.

Alla stessa ora nel settembre 2022 aveva votato il 35,48 degli aventi diritto. Ci sarebbe dunque un netto calo (-25% circa) sebbene vada sottolineato che quattro anni fa si votò in un solo giorno, mentre in questo caso i seggi sono aperti anche nella giornata di domani, dalle 7 alle 15.

Sembra quindi confermarsi il trend già registrato alle 12, quando aveva votato il 3,43%.