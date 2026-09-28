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Etna, ancora cenere dal vulcano: stop ai voli all’aeroporto Catania

| 28 Settembre 2026 10:03 | 0 commenti

Etna, ancora cenere dal vulcano: stop ai voli all’aeroporto Catania

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Stop ai voli sull’aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi, lunedì 28 settembre, a causa dell’emissione di cenere vulcanica dall’Etna. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Prolungata la chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3.  

Tutte le attività di volo in arrivo e partenza sono sospese fino alle 23:59. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. 

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