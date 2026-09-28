Giustozzi (Rusi): “A Fairford azione per ostacolare i negoziati Iran-Usa o blitz di Hezbollah”

(Adnkronos) – “Se l’attacco terroristico scampato alla base Raf di Fairford fosse legato a quanto sta accadendo in Medio Oriente, potrebbe allora trattarsi di esponenti della linea dura che tentano di ostacolare gli sforzi del governo iraniano per negoziare una soluzione al conflitto con gli Stati Uniti. Oppure di forze alleate come Hezbollah, insoddisfatte della scarsa attenzione che l’Iran sta riservando ai loro interessi”. Così il professor Antonio Giustozzi, tra i massimi esperti di terrorismo e conflitti in Medio Oriente presso il Royal United Services Institute (Rusi), il più antico think tank al mondo nel settore della difesa, conflitti e geopolitica con base a Londra, commenta in un’intervista all’Adnkronos le recenti minacce di presunta matrice mediorientale che si sono registrate la scorsa notte nel Gloucestershire, nel nord ovest della capitale inglese. Giustozzi, con alle spalle ricerche condotte per importanti istituzioni accademiche mondiali come la Columbia University e la Georgetown University, evidenzia come “azioni violente di questa portata possano nascere sia da fratture interne al regime di Teheran, sia dall’insoddisfazione delle fazioni alleate della regione”.

La gravità di questo quadro trova un riscontro immediato nei fatti accaduti nella notte di domenica alla base della Raf Fairford nel Gloucestershire. Le forze dell’ordine e le unità dell’Antiterrorismo britannico hanno sventato un possibile attentato contro l’installazione militare strategica usata dall’aeronautica statunitense per le operazioni nella guerra con l’Iran. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente arrestando cinque uomini con l’accusa di detenzione di materiale esplosivo e preparazione di atti di terrorismo. Gli artificieri dell’esercito hanno operato con robot radiocomandati per analizzare i veicoli e verificare l’effettiva potenziale pericolosità degli ordigni artigianali rinvenuti, ma anche per capire la loro provenienza. L’episodio ha fatto scattare l’allerta di massima sicurezza sia a Fairford sia in altre basi americane nel Regno Unito.



“La pista dell’attentato si intreccia inevitabilmente con il ruolo centrale di Fairford nel teatro d’operazioni mediorientale: la base ospita infatti i bombardieri strategici B-1 e B-52 impiegati dalle forze statunitensi nei raid contro i siti missilistici iraniani. Nei mesi precedenti i Guardiani della Rivoluzione iraniana avevano già definito la struttura un target legittimo per eventuali azioni difensive o ritorsive. Inoltre, in Iran le forze armate avevano già dichiarato lo stato di massima allerta in previsione di attacchi statunitensi. Pertanto questo tentativo di atto terroristico ai danni della Raf di Fairford potrebbe essere stato concepito come un avvertimento contro un’ulteriore escalation”, aggiunge Giustozzi. In merito alla possibilità che la regia dell’operazione sia riconducibile direttamente alla leadership di Teheran, l’analisi dell’esperto di terrorismo e conflitti internazionali offre un ulteriore passaggio: “Nonostante le concessioni fatte da Teheran, i vertici iraniani temono che il dialogo sia a un punto cieco. Per questo la dirigenza del Paese potrebbe aver deciso di alzare la pressione, spingendo la diplomazia iraniana su posizioni più rigide”.

Questa ulteriore chiave di lettura sottolinea come la manovra sventata alle porte di Fairford possa rientrare in una precisa strategia di escalation calcolata da parte della dirigenza iraniana, concepita per alzare la posta in gioco e forzare lo stallo della diplomazia attraverso l’azione dimostrativa sul campo. Gli investigatori proseguono le verifiche per stabilire se il gruppo fermato agisse come cellula autonoma o su ordine diretto dato che “non è ancora chiaro quale fosse il piano d’attacco, né se l’azione dovesse avere una portata sostanziale o una natura prevalentemente dimostrativa”, conclude Giustozzi. (di Alessandro Allocca)