Ia, confronto in venti città con iniziativa Guglielmo Marconi ‘Una lezione in piazza’

(Adnkronos) – Ha raccolto una partecipazione numerosa la seconda edizione di ‘Il sapere è di tutti – Una Lezione in Piazza’, una iniziativa nazionale promossa dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi e che sabato ha visto venti Comuni italiani aprire piazze, sale comunali e spazi pubblici al confronto su uno dei temi che più stanno cambiando il presente. Al centro degli incontri, l’intelligenza artificiale e gli effetti che sta già producendo sul lavoro, sulla scuola, sulle istituzioni, sui servizi, sullo sport e sulla vita quotidiana. Un tema affrontato non soltanto nella sua dimensione tecnologica, ma nelle conseguenze concrete che accompagna per persone, professioni e comunità.

Nei diversi appuntamenti – dal nord al sud del paese – i cittadini che hanno seguito gli interventi, hanno posto domande e portato nel confronto esperienze e punti di vista. La lezione ha così assunto la forma di una conversazione pubblica, in cui sapere accademico ed esperienza professionale hanno incontrato le domande dei territori. Gli incontri sono stati così – segnala l’Università – “venti occasioni di confronto diverse, unite da una stessa cornice nazionale e capaci di adattarsi alle caratteristiche dei singoli territori”.

“La seconda edizione di “Una Lezione in Piazza” conferma il valore di un progetto che sta crescendo insieme ai territori”, afferma Alessio Acomanni, Presidente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. «Venti Comuni hanno condiviso nello stesso giorno uno spazio di conoscenza e confronto su trasformazioni che riguardano già la vita delle persone. È un risultato che rafforza la nostra idea di Università, capace non soltanto di formare e fare ricerca, ma anche di esercitare un ruolo culturale attivo nella società, offrendo strumenti per comprendere il cambiamento e affrontarlo con maggiore consapevolezza”.