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Reggio Emilia, aggredisce donna con cacciavite e investe due persone: fermato 26enne

| 28 Settembre 2026 00:02 | 0 commenti

Reggio Emilia, aggredisce donna con cacciavite e investe due persone: fermato 26enne

AdnKronos
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(Adnkronos) – Momenti di paura oggi poco prima delle 19 in un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. Un ragazzo di 26 anni, nato a Reggio Emilia e di origini egiziane, è sceso dalla sua auto e ha aggredito con un cacciavite una donna di 64 anni che stava facendo rifornimento. Il ragazzo poi è risalito in auto e ha investito due persone, un uomo e una ragazza, che stavano cercando di fermarlo. Il 26enne è stato in seguito identificato e rintracciato da polizia e carabinieri e si trova ora in stato di fermo. I feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi.  

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Il 26enne è stato trovato poco dopo nei pressi della sua abitazione e su di lui sono in corso anche accertamenti sulle condizioni psichiche. Sul caso indaga la polizia. 

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