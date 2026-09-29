Alessandro Di Battista torna in tv, oggi ospite di Floris a DiMartedì

(Adnkronos) –

Alessandro Di Battista torna in tv a DiMartedì oggi per la prima volta dopo il malore accusato a Cuba e l’operazione subita a L’Avana. L’ex deputato del M5S, rientrato in Italia da circa 2 settimane, stasera martedì 29 settembre sarà ospite della trasmissione condotta da Giovanni Floris a partire dalle 21.15 su La7. Di Battista nell’ultima stagione televisiva è stato una presenza quasi fissa nello studio del programma e dai propri canali social ha inviato la scorsa settimana un videomessaggio a Floris in occasione della prima puntata della trasmissione.

“Tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba”, il messaggio di Di Battista che oggi sarà ospite. ﻿

Al centro della puntata, a cui parteciperà tra gli altri anche Pierluigi Bersani, l’analisi su chi sta meglio e chi sta peggio tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Si conta il peso del caro carburanti sul consenso per il governo e per la premier Giorgia Meloni – con la mossa di introdurre un tetto al prezzo di benzina e gasolio da parte di alcune compagnie – ma anche dell’irruzione sulla scena politica del generale Vannacci e dei risultati delle elezioni suppletive per la Camera a Reggio Calabria.

Spazio anche agli esteri con le ultime novità sui conflitti in corso e le conseguenze del loro protrarsi per l’Italia e l’Europa. Sul fronte dell’economia attenzione anche a tutte le novità in arrivo per le tasche degli italiani in materia di fisco e pensioni dalla prossima manovra economica del governo, l’ultima prima del voto. La copertina satirica è affidata, come sempre, a Luca e Paolo. La puntata è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it.