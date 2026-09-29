Formula1, Ferrari, fiducia a Vasseur: “C’era e continua a esserci”

Roma, 29 set. (askanews) – Ferrari prende posizione sul futuro di Fred Vasseur e mette a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni dopo le dichiarazioni di Christian Horner, che si era candidato per un possibile approdo a Maranello. La scuderia ha diffuso una nota ufficiale per confermare la fiducia nel team principal francese e nel suo gruppo di lavoro.

“La posizione di Ferrari è chiara, la fiducia c’era e continua ad esserci”, fa sapere il Cavallino, ribadendo il sostegno della presidenza e della squadra a Vasseur. La nota arriva dopo le parole di Horner, che aveva dichiarato: “La Ferrari sarebbe l’unico team in cui accetterei di andare anche senza quote azionarie”.

Ferrari sottolinea come l’interesse e le indiscrezioni intorno alla scuderia siano una costante, considerata l’attenzione straordinaria che da sempre accompagna il team. Ma, in questo momento, non è previsto alcun cambiamento ai vertici della squadra.

L’obiettivo, sottolinea Maranello, è garantire la necessaria serenità al gruppo di lavoro e concentrarsi sulle restanti gare della stagione. La presa di posizione ufficiale arriva a due giorni dall’inizio dell’attività in pista a Sepang e chiude, almeno per il momento, il capitolo delle voci sul futuro di Vasseur.