Gas, Scornajenchi (Snam): stoccaggi all’87%, molto avanti rispetto media Ue

Milano, 29 set. (askanews) – Sul fronte degli stoccaggi di gas

“oggi siamo arrivati all’87% di riempimento, sono circa 16,3

miliardi di metri cubi e arriveremo a 17 miliardi, che

rappresenterà il 90%, ossia il target che inizialmente ci eravamo

prefissati. Siamo molto avanti rispetto alla media europea”. Lo

ha sottolineato l’amministratore delegato di Snam, Agostino

Scornajenchi, a margine dell’Energy Summit del Sole24Ore.

“Abbiamo soddisfatto la condizione necessaria, perché arrivare,

per un paese così legato al consumo di gas come l’Italia, alla

stagione invernale con gli stoccaggi pieni è un dovere – ha

sottolineato -, abbiamo rispettato questo importante dovere, ma

non è una condizione sufficiente, siamo un paese che resta

interconnesso con il resto dell’Europa e quindi avremmo gradito

molto di più che anche altri paesi avessero fatto correttamente

il loro dovere”. Su questo fronte, “è chiaro che sarebbe

opportuno che la politica europea fosse più coordinata perché

queste asimmetrie certamente non facilitano la gestione di un

asset così delicato”

“L’Italia vive in un sistema interconnesso come gli altri paesi

europei – ha proseguito l’AD di Snam -. Quindi la domanda non è

quello che può dare l’Italia agli altri, è che cosa succede se il

sistema europeo non ha sufficienti flussi di approvvigionamento e

in questo anche qui l’Italia è messa meglio degli altri, perché

siamo l’unico paese che ha 5 punti di ingresso via terra, 5 punti

di ingresso via mare, una grande diversificazione di cui si parla

poco. Ed è questa diversificazione, che dobbiamo difendere ed è

stata realizzata a fronte di tanti sforzi e tante criticità,

spesso anche con qualche discussione, che ci permette oggi di

affrontare l’inverno in situazione migliore rispetto ai nostri

colleghi europei”. (fonte immagine: SNAM).