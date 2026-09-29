Nuova Jeep Compass 4xe protagonista a Rom-E 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jeep partecipa a Rom-E 2026, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile, all’innovazione e alla transizione energetica, portando sotto i riflettori la nuova Jeep Compass 4xe, il modello che ridefinisce il concetto di SUV elettrico combinando capacità off-road, tecnologie avanzate e mobilità a zero emissioni.

In programma dal 2 al 4 ottobre 2026 tra la Casa del Cinema e Villa Borghese, Rom-E rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al futuro della mobilità e ai temi della sostenibilità. La manifestazione riunisce istituzioni, aziende, operatori del settore e cittadini attraverso convegni, aree espositive, test drive e iniziative aperte al pubblico. Protagonista della presenza Jeep® sarà Nuova Compass 4xe full electric, recentemente presentata alla stampa europea e già ordinabile in tutta Europa. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino e provare su strada il nuovo C-SUV del marchio, espressione dell’evoluzione tecnologica di Jeep e della sua visione della mobilità elettrica.

Nuova Jeep Compass 4xe è equipaggiata con due motori elettrici che sviluppano una potenza combinata di 375 CV, con 157 kW all’asse anteriore e 132 kW al posteriore, garantendo prestazioni elevate e una straordinaria capacità di trazione in ogni condizione. La configurazione a trazione integrale rappresenta la sintesi perfetta tra efficienza, sicurezza e autentiche capacità Jeep.

Progettata per affrontare anche i percorsi più impegnativi, Nuova Compass 4xe offre prestazioni off-road ai vertici della categoria grazie a un’altezza da terra incrementata, un angolo d’attacco di 28°, un angolo di dosso di 17°, un angolo di uscita di 31° e una capacità di guado fino a 480 mm. Inoltre, il sistema è in grado di erogare fino a 3.100 Nm di coppia alle ruote posteriori, assicurando motricità e controllo anche nelle condizioni più estreme. Tra le tecnologie distintive figura il sistema Jeep Selec-Terrain, che permette di adattare il comportamento del veicolo a ogni tipo di superficie attraverso cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. Quest’ultima garantisce una trazione integrale permanente e una gestione estremamente precisa della coppia, esaltando le capacità del veicolo sui terreni a bassa aderenza. La partecipazione a Rom-E 2026 rappresenta per Jeep un’importante occasione per dimostrare come l’elettrificazione possa ampliare ulteriormente le capacità che da sempre contraddistinguono il marchio. Con Nuova Compass 4xe, Jeep conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di coniugare sostenibilità, libertà di movimento e autentiche prestazioni off-road.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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