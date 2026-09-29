Petrolio, Ue: forniture stabili ma prezzi diesel e kerosene elevati

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Roma, 29 set. (askanews) – Le forniture di petrolio all’Unione Europea continuano a risultare stabili, ma con prezzi elevati in particolare per diesel e kerosene, a riflesso di una situazione dei mercati “tirata”. È la fotografia scattata dal gruppo di coordinamento sul petrolio dell’Unione europea, secondo quanto riporta un comunicato.
Le scorte presso i poli Amsterdam, Rotterdam e Anversa risultano al di sotto della media degli ultimi cinque anni, ma stabili rispetto alle passate settimane e le raffinerie europee “stanno lavorando alla massima capacità”, dice il gruppo Ue.
Data la possibilità di ulteriori problematiche alle forniture, la Commissione europea monitora attentamente la situazione e la cooperazione tra i paesi membri. La prossima riunione del gruppo di coordinamento del petrolio si svolgerà il 15 ottobre.
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