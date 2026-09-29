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Ustica, fonte Francia: “Avanti con piena collaborazione, sempre forniti elementi”

| 29 Settembre 2026 18:04 | 0 commenti

Ustica, fonte Francia: “Avanti con piena collaborazione, sempre forniti elementi”

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(Adnkronos) – Sulla strage di Ustica “la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che le è stato chiesto in merito a questa tragedia, in particolare nell’ambito delle indagini condotte dalla magistratura italiana e delle richieste di informazioni rivolte” a Parigi. Lo dice all’Adnkronos una fonte diplomatica francese all’indomani dell’annuncio da parte francese sulla disponibilità a trasferire all’Italia tutta la documentazione relativa alla strage. “Restiamo ovviamente disponibili a proseguire la nostra piena collaborazione con l’Italia su questo caso”, assicura la fonte. 

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum Euromediterraneo dell’Acqua, ha sottolineato che è “un fatto molto importante” la disponibilità della Francia a collaborare, “è necessario scoprire la verità su quella tragedia che ha portato alla morte di tanti cittadini”. “Il governo non si ferma – ha aggiunto – siamo sempre dalla parte dei nostri concittadini e vogliamo sapere cosa ha portato alla morte di tanti cittadini”. 

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