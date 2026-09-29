VENEZIA (ITALPRESS) – Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. Lo ha deciso l’assemblea ordinaria elettiva riunita a Venezia. L’attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato, che ha battuto la concorrenza di Massimo Beduschi, succede a Mauro Fabris, rimasto al vertice della Lega Volley femminile per 20 anni.

Amministratore Delegato di Autostrade per lo Stato ed ex presidente di Sport e Salute, Cozzoli, manager classe ’64 nato a Bari ha ricevuto 18,75 voti, superando l’altro candidato in lizza, Massimo Beduschi, che ne ha ricevuti 11,25. L’Assemblea ha votato anche i Consiglieri di Serie A1 e di Serie A2 che comporranno il Consiglio d’Amministrazione.

Al secondo turno dopo accordo tra i candidati, che ha stabilito anche la delega al bilancio per Giuseppe Pirola e il ruolo di presidente della Consulta a Pietro Paolella, la Serie A1 ha eletto Ivano Angeli in rappresentanza della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, Sandra Leoncini in rappresentanza della Savino Del Bene Scandicci e Andrea Veneziani in rappresentanza della ChorusLife Volley Bergamo.

In prima votazione – si legge in una nota – la Serie A2 ha eletto Stefano Condina in rappresentanza della Dragons Offanengo e Roberto Mignemi, in rappresentanza della Ferraro SMI Roma Volley. Infine, il nuovo CdA ha proposto all’unanimità il ruolo di Enzo Bruno Barbaro come Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile nonché settimo Consigliere, ruolo approvato sempre all’unanimità dall’Assemblea. Nel corso dell’Assemblea, presieduta per l’ultima volta dall’ormai ex presidente Mauro Fabris, si è anche approvato all’unanimità il bilancio della passata stagione, presentato dal Consigliere uscente Giuseppe Pirola, che ha illustrato gli ottimi gli ottimi risultati d’esercizio e il rispetto delle previsioni del budget.

LE REAZIONI

“Congratulazioni a Vito Cozzoli, nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Un professionista che conosco bene e che stimo. Sono certo che ci saranno occasioni per poter collaborare insieme rendere ancora più centrale questo sport nel panorama italiano e internazionale. La Pallavolo italiana, sia maschile che femminile, ci ha già riservato grandi emozioni e con spirito di collaborazione e dialogo possiamo ancora raggiungere traguardi importanti, rafforzando ulteriormente la visibilità di un movimento che rappresenta un’eccellenza per il nostro Paese. Buon lavoro”. Così il presidente della Lega Pallavolo Serie A Maschile Claudio Durigon.

“Rivolgo a Vito Cozzoli le mie congratulazioni per l’elezione alla presidenza della Lega Pallavolo Serie A Femminile. È un incarico importante alla guida di un movimento che negli ultimi anni ha saputo conquistare una crescente centralità nello sport italiano. A Cozzoli auguro buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire nel percorso di crescita della pallavolo femminile, valorizzando il lavoro dei club, delle atlete e di tutte le professionalità che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del movimento. Come responsabile Sport del Partito Democratico, confermo la nostra disponibilità a confrontarci e collaborare sulle questioni che riguardano il futuro dello sport femminile e la sua piena valorizzazione”. Lo dichiara Mauro Berruto, deputato Pd e responsabile nazionale Sport del Partito Democratico.

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