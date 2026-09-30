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Giordania, Pil in crescita del 3% nel secondo trimestre

| 30 Settembre 2026 18:04 | 0 commenti

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il Pil della Giordania è cresciuto del 3% nel secondo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2025, accelerando dal +2,8% registrato un anno prima. E’ quanto emerge dalle stime preliminari trimestrali diffuse dal Dipartimento di Statistica giordano e citate dall’agenzia di stampa ufficiale Petra. 

La crescita, indicata come la più alta degli ultimi anni, è stata registrata nonostante le tensioni regionali e la volatilità dell’economia globale. Secondo le autorità giordane, il risultato riflette l’impatto delle politiche economiche adottate dal governo e supera le precedenti previsioni formulate dalle istituzioni finanziarie internazionali. 

A trainare la crescita sono stati soprattutto agricoltura, industria manifatturiera e servizi pubblici. L’agricoltura ha segnato una crescita del 7,8%, seguita dal manifatturiero (+6,2%), dal settore della fornitura di energia elettrica (+5%) e da quello della fornitura d’acqua (+4,1%).  

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