Il ritorno di sangiovanni con l’album Tutto bene grazie

Milano, 30 set. (askanews) – sangiovanni annuncia il nuovo album Tutto bene grazie, in uscita il 13 novembre per Sugar Music. Anticipato dal brano ti ho cercata (felicità), il nuovo disco è da oggi disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici cd e vinile con poster. In esclusiva sul sito di Sugar è disponibile nelle edizioni limitate: CD con il poster autografato e vinile giallo trasparente con poster autografato. Tutto bene grazie, scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani è un disco che mette al centro il presente e lo racconta come un percorso di crescita.

Tre parole semplici, quotidiane e quasi automatiche. Qui, però, diventano una risposta sincera e una scelta: quella di fermarsi, guardarsi per quello che si è e ripartire da lì. È questo il cuore di Tutto bene grazie, un disco che racconta il presente di sangiovanni senza cercare risposte definitive ma lasciando spazio alle domande, ai dubbi e alle contraddizioni che fanno parte del percorso di ogni persona. Le canzoni parlano di sentimenti personali che diventano universali come la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, la solitudine, ma anche il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e il valore degli affetti. In questo racconto convivono profondità e ironia, consapevolezza e dubbio, fragilità e leggerezza. TUTTO BENE GRAZIE non è un punto d’arrivo, ma una fotografia di un momento preciso: una tappa di un percorso ancora in movimento, raccontata con la sincerità di un diario e con lo sguardo già rivolto a ciò che viene dopo.

“come stai?” me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava.

Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla. tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco.

sangiovanni annuncia così il suo nuovo album TUTTO BENE GRAZIE su IG

L’album è anticipato dal singolo ti ho cercata (felicità), un brano sulla consapevolezza che la felicità è qualcosa che si trova dentro di sé e che si può scegliere di vivere ogni giorno. Il videoclip ufficiale, girato tra i portici di Bologna, città natale di Lucio Dalla, restituisce uno spaccato autentico della quotidianità di sangiovanni insieme ai suoi amici.

Cantautore veneto, sangiovanni fonde il pop contemporaneo con influenze urban e melodie leggere, trasformando la sua scrittura diretta in un racconto autentico delle emozioni. Con uno stile immediato e riconoscibile, riesce a unire freschezza e profondità, dando voce a una generazione in bilico tra sogni e fragilità.