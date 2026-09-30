L.elettorale, Magi (+Eu): inizio digiuno per ottenere modifica testo

Roma, 30 set. (askanews) – “Da oggi inizierò un digiuno per ottenere la modifica almeno delle parti peggiori di questa norma e consentire di presentare le liste con la firma digitale”. Lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine di una conferenza stampa alla Camera, in vista dell’approdo della legge in Aula a Montecitorio, nel pomeriggio.

“Questa legge è un colpo di Stato elettorale” perché “attraverso una manipolazione delle regole elettorali, cioè della formula con cui si trasforma il voto dei cittadini in rappresentanza politica, una minoranza organizzata nel Paese vuole trasformarsi in una maggioranza schiacciante in parlamento”, ha sottolineato Magi.