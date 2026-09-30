X
<
>

Migranti, ancora stop a Schengen con la Spagna: proroga per altri 15 giorni

| 30 Settembre 2026 22:02 | 0 commenti

Migranti, ancora stop a Schengen con la Spagna: proroga per altri 15 giorni

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Oggi, mercoledì 30 settembre, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l’immigrazione e la sicurezza delle frontiere, riunitosi questa mattina. 

Alla base della decisione vi sono l’attuale situazione nell’exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei confini europei, anche a garanzia della sicurezza nazionale, nonché prevenire e contrastare possibili minacce terroristiche. 

Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell’Interno degli altri Stati membri dell’Unione europea. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA