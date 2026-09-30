Nuovo singolo per Max Pezzali, esce “Le_Ali”

Milano, 30 set. (askanews) – Nuovo singolo per Max Pezzali: da venerdì 2 ottobre sarà disponibile in radio e in digitale (per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) Le_Ali, uno dei due brani inediti contenuti all’interno di Max Forever vol.2 – L’Album, in arrivo il 30 ottobre -nei formati: doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD- e già disponibile in preorder.

Incluso in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original, firmata da Sydney Sibilia e in arrivo il prossimo 9 ottobre su Sky e NOW, Le_Ali racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze e voglia di trovare il proprio posto nel mondo.

Al centro, una generazione di ragazzi che, con pochi mezzi e sogni enormi, prova a trasformare una passione in qualcosa di reale, tra amicizia, musica e “castelli in aria”. A guidarli è la perseveranza, la capacità di continuare a credere nei propri sogni anche quando sembrano impossibili: quelle “ali nel cuore” diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto.

Con uno sguardo nostalgico sul tempo che passa, Le_Ali accorcia la distanza tra ieri e oggi ritrovando nelle nuove generazioni la stessa urgenza di raccontarsi, di trovare una voce e immaginare il proprio futuro.

Un dialogo che presto tornerà a vivere anche sul palco: da dicembre Max tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei palasport italiani con Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, uno show nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni di un artista con una carriera senza eguali. Si parte il 15 dicembre da Pesaro ma le date già annunciate sono tantissime tra Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.

Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar è organizzato e prodotto da Vivo Concerti.