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Roma, artista Varsalone: “La mia opera aiuta studenti in ricerca proprio benessere”

| 30 Settembre 2026 16:02 | 0 commenti

Roma, artista Varsalone: “La mia opera aiuta studenti in ricerca proprio benessere”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Questa è un’installazione multisensoriale che ho realizzato con ‘Wave’, un progetto molto interessante che aiuta gli studenti a fare il loro primo passo verso il proprio benessere”. Lo ha detto Mattia Varsalone, artista visivo in arte Lunar, autore dell’installazione partecipativa “Il mio primo passo”, presentata a La Sapienza università di Roma. 

“Ho realizzato l’installazione dipingendo una domanda: ‘Oggi faccio il mio primo passo per…’, che poi è stata completata dai ragazzi. È venuta fuori facendo un’opera d’arte. Abbiamo fatto arte insieme ed è bellissimo”, ha spiegato Varsalone. 

“Questo è un po’ il concetto della mia arte multisensoriale: fare arte insieme alle persone e, in questo caso, insieme agli studenti dell’università”, ha aggiunto l’artista. 

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