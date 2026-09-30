Stellantis, Parasacco nuovo responsabile Free2move eSolutions e Free2move Charge

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis annuncia la nomina di Luca Parasacco a Responsabile delle Operazioni Commerciali Enlarged Europe di Free2move eSolutions e Free2move Charge, con effetto dal 1° ottobre. Nel suo nuovo incarico, riporterà a Maurizio Zuares.

Luca Parasacco vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore automobilistico, maturata all’interno del Gruppo Fiat, Iveco, FCA e Stellantis. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree vendite, gestione della rete concessionaria e sviluppo del business, guidando organizzazioni internazionali in Europa, Cina e nella Penisola Iberica. Dal 2024 è alla guida delle attività di Maserati in Europa, dopo aver ricoperto posizioni di leadership in Distrigo e nella gestione delle reti retail del Gruppo. Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, unisce una solida esperienza internazionale a una profonda conoscenza del settore automotive.

“Grazie alla sua consolidata competenza nel mondo dell’automobile – si legge in una nota -, Luca Parasacco contribuirà a guidare la prossima fase di sviluppo di Free2move eSolutions e Free2move Charge, rafforzando ulteriormente l’offerta di soluzioni di ricarica accessibili, sostenibili e redditizie”.

Nel suo nuovo ruolo, succede a Mathilde Lheureux, che si concentrerà sul proprio incarico di Enlarged Europe AI Hub Leader, riportando a Emanuele Cappellano, per guidare il percorso di trasformazione legato all’Intelligenza Artificiale nella regione, favorendone la diffusione e l’applicazione per generare risultati concreti e misurabili. Mathilde manterrà al contempo la responsabilità complessiva della EV Business Unit all’interno della Software Business Unit di Product Development & Technology.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).