Tennis, Arnaldi al secondo turno dell’Atp Tokyo

Roma, 30 set. (askanews) – Matteo Arnaldi ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo. Reduce da tre ko consecutivi, il ligure ha battuto in tre set la wild card giapponese Rei Sakamoto, n. 137 al mondo, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. La prima vittoria dopo quasi due mesi di digiuno per l’azzurro, bravo a non uscire dalla partita dopo un primo set volato via velocemente in favore del 20enne di Nagoya. Arnaldi è cresciuto alla distanza e ha vinto due set in fotocopia, entrambi decisi con un break nel decimo gioco.