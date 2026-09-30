Viminale: restano in vigore controlli alle frontiere con la Spagna

Milano, 30 set. (askanews) – Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di analisi per l’immigrazione e la sicurezza delle frontiere, riunitosi questa mattina. Lo comunica in una nota il Viminale, spiegando che “alla base della decisione vi sono l’attuale situazione nell’exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate”.

“L’obiettivo è rafforzare la tutela dei confini europei, anche a garanzia della sicurezza nazionale, nonché prevenire e contrastare possibili minacce terroristiche” si legge ancora nel comunicato, precisando che il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell’Interno degli altri Stati membri dell’Unione europea.