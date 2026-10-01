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Abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta pseudo setta a Torino: arrestato 59enne

| 1 Ottobre 2026 11:03 | 0 commenti

Abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta pseudo setta a Torino: arrestato 59enne

AdnKronos
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(Adnkronos) – Dalle prime ore di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantanovenne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura, l’uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità ospitandole all’interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
 

Ma ci sarebbero anche altri indagati nell’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino.  

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