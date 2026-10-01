X
<
>

Associazione a delinquere, estorsione e spaccio, 12 arresti nel Reggino

| 1 Ottobre 2026 08:17 | 0 commenti

Associazione a delinquere, estorsione e spaccio, 12 arresti nel Reggino

Calabria Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria, i militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio G.I.P.-G.U.P., nei confronti di 12 soggetti, 7 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 5 sottoposti agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA