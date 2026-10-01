Borse Europa aprono in calo, Londra -1,61% la peggiore, Milano -0,98%

Roma, 1 ott. (askanews) – Avvio di seduta al ribasso per le borse in Europa. Londra segna il calo più marcato con un meno 1,61%, pesanti anche Parigi con il meno 1,10% e Francoforte al meno 1,11%. Madrid è in calo dell’1,40%. A Piazza Affari, dopo circa 20 minuti di contrattazioni, l’indice Ftse-Mib accentua il calo al meno 0,98%, con le flessioni più forti su Tim (-4%), Poste Italiane (-2,76%), Moncler (-2%), e Finecobank (-1,94%).

In rialzo invece Prysmian (+2,82%), Technoprobe (+1,82%), Campari (+1,63%) e Fincantieri (+1,54%).

Il dollaro continua a salire e a 1,1308 sul biglietto verde l’euro cala ai minimi dal maggio dello scorso anno, complicando il problema delle pressioni inflazionistiche.

A sostenere la forza del dollaro la prospettiva di tassi di interesse più elevati, collegata ai rialzi di petrolio e energia che oggi pesa anche sui titoli di Stato di tutta l’eurozona. Il rendimento del Btp decennale Italiano sale al 4,67%, il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti tocca 105 punti base; lo spread Francia-Germania ha raggiunto 130 punti Base.