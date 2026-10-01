Calcio, Mancini: “Contro la Francia per vincere”

Roma, 1 ott. (askanews) – Dopo la vittoria in Turchia, l’Italia si prepara al terzo impegno di Nations League. Venerdì alle 20.45 gli Azzurri saranno di scena allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane. Alla vigilia della sfida, il Ct Roberto Mancini ha parlato a Sky Sport, sottolineando la volontà della Nazionale di giocare senza timori reverenziali.

“Sicuramente sarà una grande partita, perché giochiamo contro una grande squadra, piena di giocatori straordinari. Però ci teniamo a fare bella figura, cercheremo di provarci”, ha detto Mancini.

L’obiettivo, però, non sarà soltanto limitare i danni. “Quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, chiaro che giocheremo per vincere sempre. Questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere in una partita”, ha spiegato il Ct.

Mancini ha poi fatto il punto sulla condizione della squadra dopo la gara di Bursa e sulle possibili scelte di formazione. “Qualcuno, valutiamo domani con l’ultimo allenamento, per vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa. Non abbiamo molti dubbi, ma domani vedremo”, ha aggiunto.

Ancora da definire anche il centravanti. Alla domanda sulla possibile scelta tra Pio Esposito e Moise Kean, il Ct ha risposto lasciando aperta anche l’ipotesi Scamacca: “O Scamacca. Cambieremo meno rispetto a Bursa”.

Possibile novità anche in mezzo al campo, con Sandro Tonali candidato a giocare da regista. “Può essere”, ha risposto Mancini, senza però sciogliere definitivamente il dubbio.