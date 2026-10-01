Commercialisti, Ordine Napoli lancia il Wallet di Identità

Roma, 1 ott. (askanews) – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli è il primo ordine professionale in Italia a dotarsi di un Wallet di identità digitale dedicato ai propri iscritti. L’iniziativa, realizzata sulla Wallet Platform di Namirial, fornitore di servizi fiduciari paneuropeo, segna un passaggio strategico dal tradizionale tesserino fisico a una credenziale elettronica certificata, sviluppata in piena conformità con le linee guida tecniche IT-Wallet.L’applicazione non si limita a digitalizzare il tesserino professionale: consente infatti la verifica in tempo reale dell’effettiva iscrizione all’albo e della validità della credenziale, semplificando i controlli per tutti i soggetti coinvolti nella vita professionale del commercialista. Il Wallet integra inoltre la gestione dei crediti formativi e dei relativi esoneri, il pagamento delle quote associative, il badge di accesso fisico ai tribunali e alle sedi istituzionali, l’accesso ai servizi fiduciari Namirial quali la PEC e firma elettronica qualificata.”Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze quotidiane dei colleghi e dalla volontà di costruire un Ordine sempre più vicino, moderno ed efficiente. La trasformazione digitale – sottolinea Matteo De Lise, presidente dell’Odcec di Napoli – ha valore soltanto quando produce benefici concreti, riduce gli ostacoli burocratici e rende più semplice il rapporto tra professionisti e istituzioni. Il primato raggiunto dall’Ordine di Napoli rappresenta motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità: continuare a innovare, anticipando le esigenze della categoria e migliorando costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti. Ci poniamo all’avanguardia nel percorso di trasformazione digitale degli enti professionali italiani, offrendo ai nostri iscritti uno strumento unico, sicuro e interoperabile, capace di semplificare la gestione quotidiana dell’attività professionale e di anticipare gli standard nazionali ed europei in materia di identità digitale”.”Il progetto con l’Ordine di Napoli dimostra che il Wallet di identità digitale non è un traguardo del futuro ma uno strumento già operativo. Abbiamo costruito la nostra Wallet Platform – evidenzia Massimiliano Pellegrini, amministratore delegato di Namirial – perché fosse da subito allineata a IT-Wallet e all’EUDI Wallet: chi la adotta oggi non dovrà rifare nulla domani, quando il quadro nazionale ed europeo sarà pienamente operativo. Gli Ordini professionali, con le loro credenziali qualificate e la loro relazione di fiducia con gli iscritti, sono il punto di partenza naturale di questo percorso”.Namirial ha messo a disposizione dell’Ordine la propria Wallet Platform, la tecnologia che permette di emettere e verificare in tempo reale le credenziali digitali degli iscritti e di gestirne in modo completo l’intero ciclo di vita. L’integrazione con il sistema informatico dell’Albo, gestito su GUILD del gruppo Namirial, consente inoltre di gestire avvisi, convocazioni e comunicazioni ufficiali, oltre a fungere da sistema di autenticazione unico per l’accesso a tutte le piattaforme online riservate agli iscritti: basterà la scansione di un QR-Code per condividere le proprie credenziali digitali, con un significativo innalzamento dei livelli di sicurezza rispetto ai sistemi tradizionali.Con questa iniziativa l’Ordine di Napoli e Namirial si fanno promotori, su base nazionale, di un progetto già allineato alla direzione tracciata dal futuro European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) e dal Regolamento eIDAS 2, che punta al riconoscimento reciproco delle credenziali digitali in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Una visione strategica che guarda oltre il contesto nazionale, aprendo scenari di riconoscimento della credenziale professionale anche a livello europeo e offrendo ai professionisti uno strumento unico, sicuro e interoperabile, capace di semplificare la gestione quotidiana dell’attività professionale e di anticipare gli standard nazionali ed europei in materia di identità digitale.