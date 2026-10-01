Mancini “Francia grande squadra, ma proveremo a vincere”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra. Ci teniamo a fare bella figura, cercheremo di provarci”. Nonostante il pronostico sia tutto per la Francia, Roberto Mancini vuole giocarsela con la sua Italia, nella terza uscita della Nations League, fiducioso soprattutto per quanto visto in Turchia.

“Quando affronti squadre cosi forti non giochi mai per non vincere, giocheremo per cercare di vincere, questa deve essere la nostra mentalità consapevoli che può accadere di tutto in partita – le parole a Sky del ct azzurro alla vigilia della sfida di Nations League in programma allo Stade de France – Ho qualche dubbio per quanto riguarda la formazione, valuteremo domani mattina come hanno recuperato dall’ultima gara”.

E anche se Zidane avrà pure ragione a dire che nelle gare secche l’Italia sa fare sempre cose incredibili, “quello che vogliamo fare è dare un senso a questo percorso – dice invece Alessandro Bastoni – Si deve capire quando c’è l’Italia in campo, dobbiamo essere riconoscibili, il nostro standard deve essere quello visto contro la Turchia. Siamo tutti all’inizio di un percorso, bisogna avere pazienza, arriveranno momenti molto duri ma stiamo lavorando tanto sull’autostima – dice il difensore dell’Inter – In Italia siamo bravi a piangerci addosso, a marcare le cose negative ma quando siamo bravi bisogna dircelo, più te lo dici, più inizi a crederci”. In questo nuovo corso azzurro “ho visto grande intraprendenza, poca paura di fare le cose, grande personalità e anche un pizzico di leggerezza che serve per tornare dove eravamo”. La notte di Zenica Bastoni non l’ha dimenticata, “mi sentirò sempre in debutto, è stata molto dura per me come per tutti gli italiani che supportano la Nazionale. Ma mi sono messo lì a testa alta, mi sono preso le mie responsabilità e ci ho messo ancora più voglia di prima per dimostrare il mio valore”.

– foto IPA Agency –

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