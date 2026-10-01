Nissan, Marco Toro entra nel Comitato Scientifico di Elmo

ROMA (ITALPRESS) – Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è stato nominato membro del Comitato Scientifico di ELMO, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità. Diretto dal professor Santolo Meo dell’Università Federico II di Napoli, il Consorzio rappresenta la comunità accademica italiana di riferimento nel campo della mobilità elettrica. La nomina si inserisce nel percorso di collaborazione e confronto tra Nissan e il mondo universitario italiano sui temi dell’elettrificazione, dell’innovazione tecnologica e della formazione delle nuove generazioni di ingegneri.

ELMO riunisce gruppi di ricerca appartenenti a 15 università italiane, mettendo a sistema conoscenze, competenze e risorse con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico nel settore della mobilità sostenibile.

Il Consorzio nasce dall’esperienza di docenti e ricercatori nel campo dei convertitori, delle macchine e degli azionamenti elettrici. Promuove studi, ricerca e alta formazione sulla mobilità elettrica terrestre, navale e aerospaziale, con l’obiettivo di rendere i trasporti più sostenibili sul piano ambientale, economico e sociale. Favorisce inoltre la condivisione di conoscenze e risorse e il trasferimento tecnologico, offrendo supporto agli organi di governo europei, nazionali e locali nella pianificazione e nel controllo della mobilità sostenibile.

Il Comitato Scientifico, di cui Marco Toro entra a far parte in qualità di esperto del settore della mobilità elettrica, svolge una funzione consultiva sotto il profilo scientifico: elabora piani pluriennali di attività, formula proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle sue finalità.

L’ingresso nel Comitato Scientifico di ELMO rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno di Nissan nel favorire la diffusione di una mobilità sempre più sostenibile e nel creare occasioni di confronto fra industria, ricerca e mondo universitario. Un impegno che ha già visto Marco Toro protagonista presso alcune delle principali Università italiane, tra le quali l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del progetto Nissan e-4U, nato per avvicinare i giovani ingegneri al settore automotive e alle tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa. Il Nissan e-4U, dove “e” sta per elettrificazione, “4” (four) si riferisce alle iniziative dedicate a studenti, laureandi e laureati dei dipartimenti di Ingegneria, e “U” indica University, e si articola in quattro fasi: Formazione teorica: seminari in aula su leadership e mobilità del futuro, con focus sulle tecnologie di elettrificazione, guida autonoma e connettività;

Formazione sperimentale: prove su strada e in laboratorio delle tecnologie Nissan;

Ricerca: Borse di studio per laureandi magistrali con tesi su tematiche automotive;

Occupazione: stage per laureati magistrali presso Nissan Italia nei settori tecnici e commerciali.

Anche sul fronte dei prodotti Nissan sta accelerando il proprio percorso di elettrificazione in Europa. Alla nuova generazione di Qashqai e-POWER – tecnologia ibrida esclusiva Nissan con trazione 100% elettrica senza ricarica alla spina che percorrere oltre 1.200 km con un pieno di benzina da 55 litri – si affiancano la nuova MICRA 100% elettrica e la nuova LEAF, rispettivamente con autonomia fino a 416 km e fino a 622 km con una sola ricarica.

Il rinnovamento della gamma proseguirà con JUKE EV, per la prima volta 100% elettrico, e PIXO, la nuova city car elettrica di segmento A sviluppata specificamente per l’Europa, con autonomia fino a 259 km. Completerà l’offerta la nuova Kicks, equipaggiata con e-POWER di terza generazione, che sarà prodotta nello stabilimento Nissan di Sunderland nel Regno Unito.

Parallelamente all’ampliamento della gamma, Nissan considera infatti e-POWER una soluzione importante per accompagnare i clienti nella transizione verso una mobilità sempre più elettrificata.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: “L’ingresso nel Comitato Scientifico di ELMO rappresenta per me un’importante opportunità di confronto con il mondo accademico sui temi che stanno trasformando la mobilità. Nissan ha una lunga esperienza nell’elettrificazione e crede fortemente nel valore della collaborazione tra università e industria, fondamentale per sviluppare nuove competenze, accelerare l’innovazione e rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile e concreta. Un percorso che abbiamo già intrapreso con Nissan e-4U e che oggi possiamo ulteriormente rafforzare attraverso il contributo alle attività di ELMO”.

Il Direttore del Consorzio ELMO prof. Santolo Meo ha dichiarato: “L’elettrificazione sta ridisegnando mobilità, filiere, infrastrutture e competenze. ELMO nasce dalla volontà di dare alla ricerca universitaria un ruolo più incisivo in questa trasformazione: individuare le sfide, costruire soluzioni e contribuire alle scelte strategiche del Paese. L’ingresso di un nome di prestigio come quello di Marco Toro rafforza il dialogo con le grandi realtà della mobilità e la nostra ambizione di fare del Consorzio un riferimento che unisca rigore scientifico, visione industriale e responsabilità verso il futuro”.

– Foto ufficio stampa Nissan –

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