Tassi sui titoli decennali Usa salgono ai massimi dal 2002

Roma, 1 ott. (askanews) – Continuano a salire i tassi sui titoli di Stato delle economie avanzate e in particolare sui titoli del Tesoro statunitensi. Nelle contrattazioni mattutine sul mercato di Londra, i rendimenti dei Treasuries decennali hanno raggiunto il 5,33%, secondo il Financial Times toccando il livello più elevato dal 2022.

I tassi sui titoli a 30 anni del Tesoro della Gran Bretagna hanno raggiunto il 6%, il massimo del 1998. I tassi sul decennale del Giappone al 3,1% sono ai massimi dal 2007.

La dinamica rialzista è collegata anche ai rincari del petrolio e ale prospettive di nuovi aumenti dei tassi delle banche centrali e non risparmia i titoli di tutta l’area euro e dell’Italia.

Al 4,71%, il tasso dei Btp a 10 anni, che sale di 13 punti base rispetto a ieri, si attesta ora ai massimi dall’ottobre del 2023, con un differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi a 108 punti base. Lo spread tra Francia e Germania ha raggiunto 132 punti Base.