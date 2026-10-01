Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli

(Adnkronos) –

Vittorio Sgarbi ricoverato. A quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli, il critico d’arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L’ex sottosegretario alla Cultura si trova nel reparto di Terapia intensiva dell’Irccs romano. Al momento non sono previsti bollettini.

Negli ultimi anni Sgarbi ha affrontato vari problemi di salute. L’ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ed ex sottosegretario ha affrontato una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi. Per questo è stato ricoverato per oltre un mese al Policlinico Gemelli. A fine 2015 era stato operato al cuore al Policlinico di Modena e nel 2021 aveva spiegato di essere guarito da un tumore alla prostata curato all’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma.

Lo scorso febbraio il critico d’arte è riapparso in pubblico alla Certosa di Ferrara, visibilmente debilitato fisicamente, con passo incerto e volto piuttosto provato, accompagnato dall’inseparabile compagna Sabrina Colle. Il video, pubblicato su Instagram dal quotidiano ‘La Nuova Ferrara’, è stato visto oltre 4,6 milioni di volte. Un dato enorme, se si considera che il profilo Instagram della testata è seguito da 57.600 follower.

Lo scorso 8 maggio Sgarbi ha festeggiato il 74esimo compleanno a Venezia e tra i primi a fargli gli auguri è stato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha ricevuto nella sede della Fondazione, a Ca’ Giustinian. Negli ultimi mesi il critico è stato al centro di una battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che ha presentato un’istanza al tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che Sgarbi non sia più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi. All’inizio di quest’anno si è parlato di lui anche dopo l’assoluzione dall’accusa di riciclaggio nel caso del quadro ‘La cattura di San Pietro’ di Rutilio Manetti.