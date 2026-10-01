Wadephul a Roma, con Foti e Fertitta per Festa Unitá tedesca

Roma, 1 ott. (askanews) – “Oggi nel giardino della residenza abbiamo piantumato una quercia, questo è il primo dei 75 alberi che saranno messi a dimora in tutta italia. Un albero per ogni anno della ripresa delle relazioni tra Italia e Germania”: lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, ospite d’onore della Festa dell’Unità tedesca in corso a Villa Almone, residenza dell’ambasciatore tedesco a Roma, in occasione del 75esimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

“Negli ultimi 75 anni i nostri paesi sono diventati un centro di forza europeo. Questo è un albero che metaforicamente Adenauer e de Gasperi piantarono allora insieme”, ha aggiunto, augurando che fra altri 75 anni quella quercia sarà ancora più grande e forte.

“Ogni giorno ci impegniamo per una Germania forte e affidabile in Europa che dimostri stabilità contro le crisi che affliggono il mondo. A tal fine occorre stabilità politica ma anche una base economica stabile. Germania e Italia in questo ambito continuano a svolgere un ruolo guida” in questo senso.

A Villa Almone, tra le varie autorità presenti, il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il deputato di Forza Italia Claudio Lotito, Luca Cordero di Montezemolo, l’ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, i deputati Fdi Giulio Tremonti e Giangiacomo Calovini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.