William come Harry, anche il futuro re entra nel mondo dello streaming

(Adnkronos) – Dopo Harry, anche William si appresta a utilizzare una piattaforma di streaming. Mentre il duca di Sussex usa Netflix dal 2022, il principe di Galles si sta preparando a debuttare su Prime Video. Per la prima volta quest’anno, infatti, la cerimonia di premiazione del Prince of Wales’ Earthshot Prize Awards, che si terrà a Mumbai, in India, il 17 novembre, sarà trasmessa in tutto il mondo grazie alla piattaforma di Amazon. Senza parlare di ‘competizione in streaming’ fra i due fratelli, che il premio ambientalista dell’erede al trono britannico si avvii a diventare un fenomeno globale è quasi un fatto naturale. Fin dalla prima edizione londinese del 2021, infatti, William desiderava che la cerimonia fosse un mix di narrazione, star internazionali, glamour e concerti. Nelle edizioni passate, gruppi e personalità come i Coldplay, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Emma Thompson, Emma Watson, David Beckham, Rami Malek, Shailene Woodley, Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding e Cate Blanchett si sono già uniti al principe per sostenere la sua iniziativa.

Quest’anno sono attesi all’evento circa 5.000 ospiti. Tra coloro che calcheranno il red carpet, figurano l’attore Rami Malek, le star di Bollywood Alia Bhatt e Sonam Kapoor, e Simone Ashley, nota soprattutto per il suo ruolo in Bridgerton. Alla cantante indiana Shreya Ghoshal spetterà l’intrattenimento musicale, mentre a condurre la serata penserà il regista e presentatore di The Traitors India Karan Johar. Per il padre di George, Charlotte e Louis, profondamente impegnato nella tutela dell’ambiente, questa attenzione mediatica rappresenta un traguardo significativo.

Prime Video trasmetterà la cerimonia in oltre 240 paesi e in più di 40 lingue e una simile diffusione riflette inevitabilmente la strategia adottata dal principe Harry e da Meghan. Dal 2020, la loro società , Archewell Productions, collabora con Netflix, a volte davanti alla telecamera, come in ‘With Love, Meghan’, dove la Duchessa di Sussex è conduttrice, protagonista e produttrice, oppure dietro le quinte come produttori esecutivi, come in ‘Heart of Invictus’, che si concentra sugli atleti degli Invictus Games. La coppia ha altri progetti in fase di sviluppo. Sebbene i due fratelli non si parlino, le loro traiettorie mediatiche finiscono per assomigliarsi.