Zucchetti Centro Sistemi inaugura il Palazzo del Futuro

Terranuova Bracciolini (Ar) – A Terranuova Bracciolini, è stato inaugurato ufficialmente il Palazzo del Futuro di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), un polo avveniristico che unisce spazi produttivi e uffici in un complesso di oltre 5.000 metri quadrati. Una struttura pensata per crescere insieme all’azienda, caratterizzata da un’attenzione totale all’ambiente: dal parcheggio green con stalli ecologici fino al tetto interamente coperto da pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo, che rendono l’edificio autosufficiente al 100%. Il palazzo sarà specializzato principalmente in robotica e automazione industriale.”Sono questi due i settori in cui verrà trasferita la produzione, e accanto c’è l’altro palazzo che è quello della logistica, dove quello che produciamo lo portiamo in logistica per la spedizione. Quindi diciamo un building completo, che rappresenta una circolarità che parte dall’idea, dallo sviluppo, dal prototipo fino ad arrivare alla produzione e alla spedizione”, osserva Fabrizio Bernini, presidente di Zucchetti Centro Sistemi.”La nostra divisione, specializzata nella tracciabilità con tecnologia RFID, si trova al centro degli sviluppi dei mercati futuri di ZCS, e quindi della robotica collaborativa e della logistica industriale automatica. Ci troviamo al centro perché la tracciabilità RFID è essa stessa la logica essenziale di tutte le applicazioni nei magazzini automatici: tracciare significa seguire un prodotto in movimento, e questo è strettamente connesso alla movimentazione dei beni. Perciò ci troveremo a integrare le nostre tecnologie proprio con quelle legate al flusso dei materiali”, spiega Emiliano Meotti, Division Manager della divisione Automation di Zucchetti Centro Sistemi. Il Palazzo del Futuro si affianca al Palazzo delle Idee, al Palazzo della Tecnologia, al Palazzo dell’Innovazione e al Logistic Hub.