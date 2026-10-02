A Motegi sfrecciano i fratelli Marquez, Acosta più veloce delle Aprilia

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Alex e Marc Marquez sono i protagonisti della prima giornata in pista del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota Gresini firma il miglior tempo nella sessione di Practice (1’42″811); mentre il campione del Mondo in carica è il più veloce di tutti nelle FP1. Giornata positiva per Ducati, che è sembrata complessivamente leggermente meglio sia della Ktm che della Aprilia.

“Quest’anno ho fatto più fatica, ma oggi mi sono sentito subito bene in moto. Sono contento anche se so che dobbiamo migliorare il ritmo. Già l’anno scorso Ducati è andata forte e qui la moto funziona molto meglio, ma Ktm e Aprilia funzionano molto bene”, le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Alex Marquez, che precede di 0″076 Pedro Acosta (Ktm). Lo spagnolo, reduce dalla prima vittoria in carriera in Top class, si trova subito a suo agio al Motegi e riesce a mettersi subito dietro alla Ducati Gresini del connazionale.

“La giornata di oggi è stata buona e anche Bastianini è andato forte. Abbiamo cambiato qualcosa nel setup rendendolo più aggressivo e sembrerebbe funzionare con entrambe le mescole. Ducati e Aprilia sono ancora complessivamente leggermente più veloci di noi, devo puntare al terzo posto nel Mondiale”, le dichiarazioni di Acosta, in sella a una Ktm, che porta direttamente in Q2 anche Enea Bastianini, quinto in Tech3 a 0″349 dalla vetta. In terza piazza c’è Marc Marquez (Ducati).

Il campione del mondo in carica non impressiona sul giro secco, ma nella simulazione gara è l’unico a mettere insieme una serie di giri di livello con gomma media. Da lavorare sul time attack, ma in ottica Sprint e gara l’alfiere Ducati resta il favorito. La prima moto delle Aprilia è quella di Marco Bezzecchi. Terzo nelle FP1 e quarto nelle Practice, il primo giorno in pista a Motegi del 27enne riminese è tutto sommato positivo.

“È stato un buon venerdì, sia la mattina che il pomeriggio siamo stati veloci nel passo gara e nella simulazione qualifica. La moto si guida bene, dobbiamo ancora migliorare un po’ ma è un buon inizio. La pista è molto severa sulle gomme e dovremo analizzare bene i consumi”, spiega Bezzecchi a Sky Sport.

Più in affanno nel time attack il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Lo spagnolo si ferma in ottava posizione a 0″464 da Marquez e riesce ad evitare un pericoloso passaggio dal Q1. Accedono direttamente al Q2 anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) e le Honda LCR di Diogo Moreira e Johann Zarco, rispettivamente nono e decimo.

Dovranno passare dal Q1 le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura (15esimo) e Raul Fernandez (13esimo) e Francesco Bagnaia (Ducati), solamente 16esimo. Fuori dalla Top ten anche Aldeguer (Ducati Gresini), Binder (Ktm), Morbidelli (Ducati VR46), Marini (Honda), Miller (Yamaha Pramac), Chantra (Honda), Rins (Yamaha), Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e Vinales (Ktm Tech3).

Domani si torna in pista: prima le prove libere 2 (alle 3.05 italiane) e poi le qualifiche (alle 3.45), che definiranno la griglia di partenza per la Sprint Race (in scena domani, alle 7.55) e la gara lunga (prevista domenica, alle 7).

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