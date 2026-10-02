Assosistema, prevenire le infezioni correlate all’assistenza

Roma, 2 ott. – L’evento “Infezioni correlate all’assistenza e responsabilità sanitaria”, organizzato da Assosistema (Confindustria) e svoltosi a Palazzo Wedekind a Roma, ha affrontato il tema della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), con particolare attenzione alla gestione dei tessili in ambito sanitario e alle relative implicazioni organizzative, normative e di responsabilità.Il confronto ha approfondito il rapporto tra prevenzione del rischio, sicurezza degli operatori e dei pazienti, disciplina degli appalti e responsabilità sanitaria. Tra gli interventi, quello del prof. Roberto Lombardi, già ISPESL e già Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL, che ha affrontato il tema “L’indumento dell’operatore sanitario quale prevenzione-protezione per le ICA ed adempimento della vigente legislazione”, soffermandosi quindi sul ruolo dell’abbigliamento professionale come strumento di prevenzione e protezione e sul rispetto degli obblighi normativi.A conclusione della giornata, Carlo Tagliabue, Amministratore delegato di LCM Spa, è intervenuto nello spazio dedicato a “L’esperienza di un’impresa italiana”, portando nel dibattito il punto di vista e l’esperienza concreta dell’impresa rispetto ai temi affrontati durante l’incontro e presentando le divise introdotte sul mercato dall’azienda.Le infezioni correlate all’assistenza restano una delle principali sfide per la sicurezza delle cure. Accanto all’igiene delle mani, alla sanificazione degli ambienti, alla formazione e alla sorveglianza, l’innovazione tecnologica sta introducendo nuovi strumenti di prevenzione. Tra questi vi sono le divise per operatori sanitari classificate come dispositivi di protezione individuale (DPI), con caratteristiche antibatteriche, antivirali e di elevata idrorepellenza presentate da Tagliabue.