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Caso Fakir, legale della famiglia: “Morto per mancanza di ossigeno, come Magherini”

| 2 Ottobre 2026 16:03 | 0 commenti

Caso Fakir, legale della famiglia: “Morto per mancanza di ossigeno, come Magherini”

AdnKronos
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(Adnkronos) – Abderrahim Fakir è morto per mancanza di ossigeno, come Riccardo Magherini. E’ quanto emerso dopo l’incontro delle parti con i consulenti della procura nell’ambito dell’indagine sulla morte del 42enne, avvenuta durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna, lo scorso 19 luglio. Il decesso è stato causato da “ipossia per insufficienza respiratoria acuta in soggetto in posizione prona – ha spiegato all’Adnkronos l’avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir – La cocaina non è nemmeno una concausa”, ha aggiunto. 

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