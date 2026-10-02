Caso Manchester City, la Federazione inglese: “Verdetto ha ripercussioni sull’integrità del calcio”

(Adnkronos) – Il caso Manchester City domina le cronache sportive in Inghilterra, ma non solo. Secondo la FA, la Federcalcio inglese, il verdetto della commissione indipendente contro i Citizens ha “implicazioni significative per l’integrità del gioco”. L’organo di governo del calcio inglese ha spiegato: “Stiamo valutando attentamente la decisione e le sue implicazioni e adotteremo le misure del caso”.

Il comunicato della FA arriva dopo che che il City è stato ritenuto colpevole di tutte le accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra le stagioni 2009-10 e 2017-18 (QUI LA SPIEGAZIONE DELLA VICENDA). Il City ha negato ogni responsabilità e presenterà ricorso. “Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase”, ha aggiunto la FA, spiegando che tutti i prossimi sviluppi saranno seguiti con attenzione.

Come riporta la Bbc, nell’ambito del ricorso il City dovrebbe sostenere che i principali accordi di sponsorizzazione sono stati finanziati dal governo di Abu Dhabi e non dai proprietari del club. Tra le conclusioni della commissione indipendente figura il fatto che il City abbia stipulato “contratti fittizi” con una serie di partner commerciali nell’ambito di un piano volto a nascondere finanziamenti segreti per oltre 830 milioni di sterline. In questo senso, la Premier League sostiene che il City “abbia violato sistematicamente le regole del campionato per quasi un decennio”.