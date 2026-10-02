Consiglio dei ministri approva Documento programmatico di finanza pubblica. Giorgetti: “Scostamento 0,3% per difesa e 0,3% energia in 2027 e 2028”

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). “Il Dpfp arriva in un contesto particolarmente complesso, in cui fare previsioni è complicato” ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. Lo scostamento “è quantificato nello 0,3% per l’energia e nello 0,3% per la difesa nel 2027, e la stessa previsione vale per il 2028″.