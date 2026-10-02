Difesa, conclusa la 21esima edizione del Nato Cax Forum

Roma, 2 ott. (askanews) – Si è conclusa a Roma la 21 edizione del Nato Cax Forum, l’appuntamento internazionale che fa leva sulle tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale per migliorare la preparazione operativa della nato in scenari multidominio. Oltre 400 partecipanti da 28 nazioni si sono confrontati su esperienze, innovazioni e prospettive future.Le nuove piattaforme di simulazione si stanno evolvendo da semplici strumenti di addestramento a veri ambienti dinamici dove sperimentare capacità, testare decisioni e prepararsi a scenari complessi. obiettivo fondamentale è il paradigma del “provare prima di fare”, per identificare criticità prima di affrontare situazioni reali.Fabio Massimo Castaldo: “L’intelligenza artificiale supporta la creazione di scenari e l’analisi degli esiti, ma sempre mantenendo il controllo umano e garantendo la trasparenza delle decisioni grazie all’intelligenza artificiale trasparenteG. W. Kent Davis, Callian: “Il forum ha approfondito inoltre temi cruciali come l’interoperabilità tra sistemi adottati dai paesi alleati e lo sviluppo di standard condivisi. Tecnologie di realtà estesa e digital twin ampliano la capacità di formazione, riducendo tempi e risorse”. La Nato conferma così la sua leadership nell’innovazione tecnologica per la difesa, ponendo la simulazione e l’intelligenza artificiale al servizio della prontezza operativa, senza dimenticare il ruolo insostituibile dell’uomo nelle decisioni più delicate.