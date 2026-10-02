F1 GP Bahrain, Leclerc firma il miglior tempo del venerdì

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – È di Charles Leclerc (Ferrari) il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1, in scena lungo il circuito di Sepang, in Malesia. Il monegasco della Ferrari ferma il cronometro a 1’37″520 e precede di 0″099 il francese Isack Hadjar (Red Bull), secondo, e di 0″137 il britannico Lando Norris (McLaren), terzo. Quarto a 0″257 Max Verstappen (Red Bull), quinto a 0″305 Lewis Hamilton (Ferrari). Settima e ottava, invece, rispettivamente le Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

I MIGLIORI TEMPI DELLE PROVE LIBERE

1^ sessione

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1’37″520

2. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’37″903

3. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1’38″303

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1’38″367

5. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’38″580

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’38″590

7. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1’38″715

8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1’39″106

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls in 1’39″197

10. Nico Hulkenberg (Ger) in 1’39″211

2^ sessione

1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1’37″520

2. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1’37″627

3. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’37″665

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1’37″785

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’37″833

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1’37″899

7. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’38″020

8. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’38″060

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1’38″496

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1’38″588

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).