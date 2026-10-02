Festival del Podcasting, “Multiformat: dall’audio al video ai social”

Milano, 2 ott. (askanews) – Alla decima edizione del Festival del Podcasting, dove Askanews è media partner, si parla anche dell’evoluzione di questa forma comunicativa: l’audio permette all’utente il multitasking, cioè fare altre cose mentre ascolta, ma oggi il podcast si declina in molti format, includendo il video e i contenuti social. Lo spiega Megan Davies, direttrice generale internazionale di Acast, la più grande azienda indipendente di podcast al mondo: “Ci sono momenti in cui siamo senza schermo, se sto cucinando o guidando la macchina, ma il pubblico cambia fluidamente fra audio e video, magari ascolta ma se l’host dice qualcosa che attira l’attenzione magari ci torna dopo per guardare la versione video”.”Oggi vediamo che il podcast è un po’ tutto – prosegue Davies – il pubblico ha già deciso e non gli importa del formato, la decisione dipende dal momento, dal mindset di chi ascolta, dall’occasione e questo è un buon modo anche di far crescere il pubblico dei podcast: su YouTube, Spotify, social media e anche ancora in audio”.