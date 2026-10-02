Gifford e Cardassi (co-founder Arkus): “MotixDrive per competere con strutture più grandi”

(Adnkronos) – “MotixDrive nasce dalla convinzione che un dealer indipendente debba poter competere con strutture molto più grandi senza perdere la propria identità. Entrare nella rete significa poter ampliare stock, servizi, strumenti e capacità operative, offrendo al cliente maggiori garanzie e continuità nella vendita e nell’assistenza. Per noi autonomia non deve significare isolamento: il dealer resta pienamente indipendente, ma può contare su una rete che ne rafforza il nome, il servizio e le opportunità”. Lo afferma Andrea Gifford, co-founder di Arkus in merit alla nuova rete automotive indipendente MotixDrive.

“Quello che stiamo vedendo è un cambiamento molto concreto nel modo di lavorare: – continua Gifford – informazioni disponibili in tempo reale, valutazioni più precise e processi più ordinati stanno aiutando i dealer a decidere meglio e più velocemente. Nel service, soprattutto, significa meno ore improduttive, più saturazione dell’officina e una marginalità sensibilmente migliore rispetto a pochi mesi fa. E sul fronte della crescita, il nostro obiettivo è arrivare a 500 operatori in Italia nei prossimi tre anni. In Svizzera abbiamo un partner con una struttura operativa comprendenti circa 300 operatori attivi; il passo successivo sarà sviluppare la rete in Germania, Polonia e Austria, dove stiamo già lavorando con altri partner locali per portare il progetto su scala europea”.

A Gifford ha fatto eco Ivano Cardassi, co-founder di Arkus affermando che “per noi la storia di un’auto non deve appartenere al singolo dealer, ma accompagnare il veicolo nel tempo: service, revisioni e interventi devono restare disponibili agli operatori della rete Motixdrive, senza condividere dati commerciali come i prezzi applicati. Questo permette anche a SonIA di riconoscere targa e storico, assistere subito l’automobilista in difficoltà o fissare direttamente un appuntamento, migliorando in modo concreto il customer care della rete MotixDrive”.