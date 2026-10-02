Italgas: accordo per acquisire 22,5% di Floene per 120 mln

Milano, 2 ott. (askanews) – Italgas ha firmato un accordo vincolante con le giapponesi Marubeni e Toho Gas per acquisire una partecipazione del 22,5% in Floene, principale operatore della distribuzione del gas in Portogallo. Il valore dell’operazione, in termini di equity value, è di circa 120 milioni di euro.

L’accordo prevede l’acquisto del 100% di Meet Europe Natural Gas, società che detiene il 22,5% del capitale di Floene. Con il perfezionamento dell’operazione Italgas assumerebbe un ruolo industriale nella società attraverso il controllo congiunto.

L’acquisizione rientra nella strategia di crescita attraverso operazioni di M&A prevista dal Piano strategico 2026-2032 di Italgas, presentato lo scorso giugno.

“L’operazione permetterebbe di generare un rilevante valore industriale, producendo benefici per i clienti, le comunità locali e tutti gli stakeholder, favorendo lo sviluppo nel lungo termine del settore della distribuzione del gas in Portogallo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo.

Grazie all’acquisizione, ha aggiunto Gallo, “sarebbe possibile combinare la presenza fortemente radicata a livello locale di Floene con la comprovata esperienza di Italgas nella digitalizzazione delle reti, nell’innovazione e nell’efficienza operativa”.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato ad alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Floene serve circa 1,1 milioni di utenti attivi nei segmenti residenziale e industriale e gestisce una rete di circa 14mila chilometri. La società detiene cinque concessioni per la distribuzione del gas in aree strategiche del Portogallo, tra cui l’area metropolitana di Lisbona, e opera inoltre attraverso un sistema di licenze in altre aree del Paese.