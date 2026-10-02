Lascia quattro figli a casa e parte per una crociera alle Bahamas: tra loro anche un neonato di due mesi

(Adnkronos) –

Una crociera di tre giorni alle Bahamas e quattro figli rimasti a casa senza un adulto. È la vicenda che ha portato all’arresto di Nathalie Belizaire, 29 anni, di North Miami Beach, in Florida. La donna è accusata di quattro episodi di abbandono di minore. Il suo avvocato ha negato le accuse.

Tra i quattro bambini c’erano una neonata di appena due mesi, un bambino di due anni e altri due fratelli di 7 e 9 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la madre sarebbe partita il 25 settembre a bordo della Carnival Conquest, diretta alle Bahamas, lasciando i quattro minori nell’appartamento di North Miami Beach.

L’allarme sarebbe scattato dopo un post su WhatsApp. Il padre della neonata aveva visto sulla storia della donna un’immagine che sembrava mostrare l’acquisto di un biglietto per una crociera. Quando le aveva parlato, Belizaire gli avrebbe detto che avrebbe portato i bambini dalla bisnonna prima di partire.

La sera del 26 settembre, però, l’uomo si è recato all’appartamento. Dalle finestre avrebbe visto la televisione accesa e sentito le voci dei bambini all’interno. A quel punto ha chiamato il 911.

Quando gli agenti della polizia di North Miami Beach e i soccorritori dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade sono arrivati, hanno fatto ingresso nell’abitazione. I quattro bambini sono stati trovati insieme, senza supervisione adulta e nascosti nel bagno, secondo quanto riferito dalla polizia.

Gli investigatori hanno poi ricostruito che Belizaire aveva acquistato un biglietto per una crociera di tre giorni alle Bahamas, con partenza da Miami il 25 settembre.

Anche la bisnonna dei bambini è stata ascoltata dagli investigatori. Avrebbe raccontato che Belizaire le aveva detto che avrebbe portato i figli da lei perché sarebbe dovuta andare fuori città, ma che i bambini non sono mai arrivati.

Anche il fratello della donna avrebbe ricevuto un messaggio durante la sua assenza. Secondo il rapporto della polizia, Belizaire gli avrebbe chiesto di controllare i bambini. I tentativi degli investigatori di contattarla, invece, non avrebbero avuto successo.

Il 28 settembre, al rientro dalla crociera, Belizaire è stata fermata a PortMiami, subito dopo essere scesa dalla nave. È stata quindi consegnata alla polizia di North Miami Beach.

La donna deve rispondere di quattro accuse di negligenza nei confronti di minori. Durante l’udienza per la cauzione, un giudice ha fissato una cauzione di 10mila dollari e ha disposto che Belizaire resti lontana dai figli. I bambini, secondo le autorità, sono al sicuro e sono stati affidati ai servizi di protezione dell’infanzia.

Belizaire ha scelto di non rilasciare dichiarazioni alla polizia, avvalendosi del diritto di non rispondere. Il suo legale ha però contestato le accuse.