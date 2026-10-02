Laura Pausini: “Ho imparato che non posso piacere a tutti”

Mantova, 2 ott. (askanews) – “In questi anni, diciamoci la verità, ne ho viste e sentite di tutti i colori su di me e quindi mi sono ritrovata a dover decidere come affrontare i miei istinti, anche perché oggi ho capito che come parli sbagli e fai male a qualcuno, specialmente puoi fare male a te stesso” Laura Pausini è tornata a casa e parla a cuore aperto al suo pubblico da Mantova che ha ospitato la data zero dell’undicesimo tour mondiale Io Canto/Yo Canto World Tour 2026/2027.”Questo momento storico è fatto di grandi cambiamenti tra le persone e tra i rapporti umani. Noi in realtà siamo i primi che dobbiamo capire chi siamo e cosa vogliamo da noi. Per questo negli ultimi tempi ho imparato che non devo per forza a piacere a tutti no? Non devo per forza farmi rispettare da tutti e che non devo per forza rispondere a tutti.”Bisogna avere il coraggio di lasciare spazio, di lasciare andare. Usare il silenzio è in alcune situazioni è opportuno, o meglio ancora, più che il silenzio, la musica. E poi avere il coraggio di mettersi davanti a uno specchio. Ti guardi e ti dici: tu non sei nato per essere la persona giusta nella vita di tutti. Sei nato per non diventare la persona sbagliata nella tua” ha detto Laura Pausini accolta da un fortissimo applauso dei fan.